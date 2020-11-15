إحالة مرشحين للانتخابات وانصارهم إلى القضاء بتهمة شراء أصوات

أعلن الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، اليوم الأحد، أن الهيئة أحالت إلى المدعي العام عددا من المرشحين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، أو أنصار لهم ورد للهيئة بحقهم تسجيلات وفيديوهات ومواد تثبت شراءهم للأصوات قبل وخلال يوم الاقتراع من بينهم مرشحون فازوا بالانتخابات.

كما أحالت الهيئة عددا من المرشحين إلى الادعاء العام بسبب إساءتهم للعملية الانتخابية والتشويش على نتائج الانتخابات.

وأوضح المومني أن هذا الاجراء لم يأت إلا بعد أن تعمد هؤلاء المرشحون الإساءة للعملية الانتخابية وللهيئة المستقلة للانتخاب بطريقة غير مقبولة، حيث قاموا بالتشويش على العملية الانتخابية والتشكيك بنزاهة وحيادية الهيئة؛ لأسباب مرجعها الى عدم رضاهم عن نتائجهم الشخصية في الانتخابات.

وأكد المومني أن الهيئة كانت قد قامت بالتوعية اللازمة لجميع المرشحين وتعريفهم بأساليب اللجوء الى القضاء وإجراءات التقاضي والمدد الزمنية اللازمة لذلك وهي متاحة لجميع المترشحين، مؤكدا على سعة صدر الهيئة ولكنها لا تسمح بأي حال من الأحوال بالإساءة للعملية الانتخابية أو سمعة الهيئة والعاملين بها.