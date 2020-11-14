عدم استقرار جوي بعد ظهر اليوم وزخات مطرية غدا وبعدة

تكون الأجواء اليوم السبت لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات الظهيرة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة خلال ساعات المساء والليل لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة يوم غد الأحد بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم الاثنين باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة خلال ساعات النهار مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 11، وفي مرتفعات الشراة 21 – 8، وفي مناطق البادية 25 – 11، وفي مناطق السهول 24 – 12، وفي الاغوار الشمالية 30 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 21، وفي البحر الميت 30 – 19، وفي خليج العقبة 30 – 18 درجة مئوية. — (بترا)

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