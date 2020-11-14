ضبط اسلحة في عمان وعجلون والكرك ومادبا والرويشد والبادية وناعور

القت الأجهزة الأمنية القبض على خمسة اشخاص في مناطق عجلون والكرك ومادبا والرويشد وبحوزتهم سبعة اسلحة نارية احدها اتوماتيكي.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق التحقيق ومن خلال متابعتها لضبط مطلقي العيارات النارية، تمكنت من القاء القبض على خمسة اشخاص، اثنان منهم في محافظة عجلون، والباقين في مناطق الكرك ومادبا والرويشد، وضبط بحوزتهم سبعة اسلحة نارية.

واضاف ان ثلاثة منهم ثبت اطلاقهم لعيارات نارية في مقرات ومواكب مرشحين فائزين.

وقال الناطق الاعلامي ايضا إن معلومات وردت لفرق التحقيق المشكلة لمتابعة قضايا حيازة واطلاق العيارات النارية حول امتلاك شخصين لاسلحة نارية احدهما في شمال العاصمة ، والاخر في البادية الوسطى.

وأضاف انه جرى تفتيش منزل الشخص الاول في العاصمة حيث ضبط داخله اربعة اسلحة نارية احدها اوتوماتيكي، فيما عثر بمنزل الشخص الثاني في البادية الوسطى على سلاح ناري اوتوماتيكي وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى في منطقة ناعور ضبط شخصين بعد تفتيش منزليهما بعد ورود معلومات حول امتلاكهما لاسلحة نارية والتحقيق جارٍ لضبط الاسلحة النارية.