"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 150 حالة و86 وفاة و4750 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 141,305
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صدور أمر الدفاع 21 لضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم

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