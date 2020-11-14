“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 150 حالة و86 وفاة و4750 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 141,305

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 حالة وفاة و4750 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1704، والإصابات إلى 141305.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2102 حالة في محافظة العاصمة، 1133 حالة في محافظة إربد، منها 33 حالة في الرمثا، 348 حالة في محافظة الزرقاء، 237 حالة في محافظة عجلون، 220 حالة في محافظة الطفيلة، 174 حالة في محافظة المفرق، 167 حالة في محافظة البلقاء، 139 حالة في محافظة جرش، 129 حالة في محافظة الكرك، 40 حالة في محافظة معان، منها 24 في البترا، 32 حالة في محافظة العقبة، 29 حالة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 233 حالة، فيما غادرت 150 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2113 حالة، منهم 455 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 16502 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2174443 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 8ر28 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”