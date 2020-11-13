الكشف عن اجرأ عملية اغتيال نفذتها المقاومة الفلسطينية بأهم ضابط في تاريخ وحدة تجنيد العملاء في جيش الاحتلال
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جرينتش+2 03:52
ترامب قد يعلن عن ترشحه لانتخابات عام 2024 بمجرد تصديق الولايات على نتائج الانتخابات بفوز منافسه جو بايدن

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