الكشف عن اجرأ عملية اغتيال نفذتها المقاومة الفلسطينية بأهم ضابط في تاريخ وحدة تجنيد العملاء في جيش الاحتلال
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“الهدف مرصود والرشاش جاهز” اغنية فلسطينية ألهبت الانتخابات الاردنية/ فيديو

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