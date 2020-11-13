“الهدف مرصود والرشاش جاهز” اغنية فلسطينية ألهبت الانتخابات الاردنية/ فيديو

انتشرت بشدة اغنية حماسية بعنوان “الهدف مرصود والرشاش جاهز” قبل وخلال الانتخابات النيابية الاردنية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وقد ربط البعض بين هذه الأغنية الحماسية ومظاهر إطلاق العيارات النارية بكثافة بعد إعلان النتائج، حيث ظن الكثيرون أن الأغنية أردنية.. ولكنه تبين أنها للشاب عبدالله السعايدة أحد أبناء بادية فلسطين/بئر السبع من سكان قطاع غزة.

والأغنية التي أدرجت قبل شهر على يوتيوب، هي من إنتاج شوق البوادي للتراث والدحية، وقد حصلت 4.1 مليون مشاهدة كانت أغلب المشاهدات في الأسبوع الأخير.

والأغنية تتحدث عن المقاومة الفلسطينية في غزة وليس لها علاقة بالانتخابات الاردنية اصلا.

من جانبه، رد السعايدة على انتشار اغنيته بمقطع فيديو عبر فيه مساء امس الخميس، عن شكره للأردن وحبه لشعبه، بعد أن تفاجأ بالانتشار الكبير للأغنية في خضم الانتخابات بالأردن.

وقال: “انتظروني في عمل جديد بعنوان انتهى وقت النقاش”.