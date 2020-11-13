“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء 165 حالة و71 وفاة و4469 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 136,555

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 71 حالة وفاة و4469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وبحسب الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزّعت الاصابات كما يلي:

– (2084) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1109) في محافظة إربد، منها (319) في الرمثا.

– (494) في محافظة جرش.

– (224) في محافظة المفرق.

– (142) في محافظة الزرقاء.

– (121) في محافظة الكرك.

– (100) في محافظة البلقاء.

– (84) في محافظة مأدبا.

– (59) في محافظة عجلون.

– (42) في محافظة الطفيلة.

– (7) في محافظة العقبة.

– (3) في محافظة معان، منها (1) في البتراء، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (136,555) حالة.

كما سُجّلت (71) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,618) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (331) حالة، فيما غادرت (165) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

كما يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2008) حالات، منهم (434) حالة على أسرّة العناية الحثيثة، فيما تمّ إجراء (16,771) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,157,941) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (26,6%).

وفي ظلّ استمرار تسجيل عدة حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).