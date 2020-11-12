الهيئة المستقلة للانتخاب تعتمد النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر
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جرينتش+2 01:39
23 نائبا فقط من المجلس السابق يعودون لمجلس النواب الجديد

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