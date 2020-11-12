وزيرا الامن الاماراتي والاسرائيلي يتفقان على التعاون بينهما، وسط انباء عن سعيهما لتصنيف حزب الله “منظمة إرهابية”

انعقد الليلة الماضية اجتماع عبر نظام “الفيديو كونفرنس” بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ووزير الأمن الداخلي الاسىائيلي أمير أوحانا

وقد تناول الاجتماع تعزيز أواصر التعاون بين البلدين ضمن جهود تفعيل اتفاقية السلام التي وقعتها الدولتان مؤخرا.

وافيد انه تمت مناقشة برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين من ضمنها برامج ومشاريع تكنولوجيا ابتكارية، وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الامن الداخلي في الامارات ان الوزيرين ركز في حديثهما على ضرورة دعم القطاع الاقتصادي والسياحي للدولتين من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن وسلامة مجتمعات الدولتين.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، تمهيدا لإطلاقها في المستقبل، كما وجه الوزيران كل منهما الآخر الدعوة لزيارة بلاده.

ومن جانبها كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تعاون وشيك بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، للعمل المشترك ضد منظمة “حزب الله” اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل ستتعاون مع الإمارات والبحرين، حتى تقوم دول العالم بتصنيف حزب الله على أنه “منظمة إرهابية”، والعمل ضده.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير عام وزارة التعاون الاستراتيجي لدى وزارة الخارجية، يهوشع زرقا قوله: “سيكون هناك التعاون بين إسرائيل ودول الخليج ضد حزب الله، في عواصم العالم، والمؤسسات الدولية، سيما وانه خلال السنوات الأخيرة، أعلنت 14 دولة عن حزب الله منظمة إرهابية”.

وقال زرقا: “إن المساس بحزب الله يعني المساس بإيران، ولن نسمح للمنظمة بجمع الأموال من دول العالم”، مشيرا الى أن إسرائيل ستركز نشاطاتها القادمة ضد حزب الله، في دول الاتحاد الاوروبي، وداخل الأمم المتحدة.

وخلص زرقا إلى أن “الهدف هو أن تحدد الأمم المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية”.