الهيئة المستقلة للانتخاب تعتمد النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر
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جرينتش+2 04:38
وزيرا الامن الاماراتي والاسرائيلي يتفقان على التعاون بينهما، وسط انباء عن سعيهما لتصنيف حزب الله “منظمة إرهابية”

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