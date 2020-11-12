الهيئة المستقلة للانتخاب تعتمد النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر
أهم العناوين
جرينتش+2 11:00
في ذكرى استشاده.. الجهاد الإسلامي تؤكد ان ارتقاء “أبو العطا” منح المقاومة قوةً “وسرايا القدس” ستبقى حاضرة ومتيقظة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني