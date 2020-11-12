على هامش الانتخابات النيابية.. اعتقال العشرات من مثيري الشغب ومطلقي النار في معان والكرك وجرش ووادي السير

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 9 أشخاص من مثيري الشغب في منطقة وادي السير في محافظة العاصمة.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان صحفي، امس الخميس، إنه سيتم اصطحابهم للتحقيق واتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

و اضافالناطق الإعلامي إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 10 أشخاص بمحافظة معان و14 آخرين في محافظة الكرك، شاركوا في مواكب أفراح في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشددة بحقهم.

وقال ايضا ان العاملين في الأمن الوقائي قد ضبطوا والد الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يطلق عيارات نارية في مدينه معان، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه والكفيلة بحماية الطفل.

واقاد، في بيان صحفي، امس الخميس، إن العاملين بالأمن الوقائي ومن خلال ما تم رصده من فيديوهات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية لإطلاق عيارات نارية، باشروا التحقيق بمقطع ظهر خلاله طفل يطلق العيارات النارية، حيث تبين أنه حدث في مدينة معان وجرى تحديد هوية الطفل.

وأضاف أنه جرى ضبط والد الطفل وبوشر التحقيق معه حيث ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية والإدارية وبما يضمن حماية الطفل وعدم تعريضه للخطر مستقبلاً.

وقال الناطق الإعلامي ايضا إن فرق التحقيق التي باشرت عملها بمتابعة كافة الفيديوهات التي جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية لإطلاق عيارات نارية، قد تمكنت من تحديد مكان تصوير أحد مقاطع الفيديو ظهر خلاله شخص يطلق النار من سلاح يشبه المدفع، حيث تبين أنه في محافظة جرش.

وأكد أنه قد جرى على الفور التوجه إلى المكان وضبط الشخص والأداة التي بحوزته، وتبين أنها ذات الأداة التي ظهرت في الفيديو، وبالكشف عليها تبين أنها أداة تشبه المدفع وهي عبارة عن مدفع صوتي (فزاعة صوتية لحماية المحاصيل الزراعية من الطيور)، وبوشر التحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.