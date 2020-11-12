جيش الاحتلال يعلن العثور قرب حاجز حزما بمنطقة القدس على جثة جندي كان مفقودا منذ يومين

اعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، العثور على الجندي المفقود منذ يوم الثلاثاء الماضي، جثة بالقرب من حاجز حزما.

وقال الجيش في بيان له ان قوات مشتركة من الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية قد عثرت على جثة الجندي ساغي بن دافيد ، بالقرب من حاجز حزما. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث وتم إخطار عائلته.

ولم يذكر الجيش تفاصيل حول الجثة، واكتفى بالقول ان التحقيق جار في ملابسات الوفاة.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعلنت، الليلة، فقدان آثار جندي إسرائيلي في القدس المحتلة منذ أول أمس الثلاثاء، وذلك بعد خروجه من قاعدته العسكرية.

وذكرت الشرطة أن الجندي “شاغي بن دافيد” خرج ظهر الثلاثاء من قاعدته العسكرية في منطقة عناتا قرب القدس متوجهاً إلى منزله، إلا أن آثاره اختفت منذ ذلك الحين، وشوهد للمرة الأخيرة على حاجز حزما القريب.

وقد جرى تشكيل غرفة عمليات خاصة بتركيز البحث عن الجندي، عبر قوات معززة من الجيش والشرطة في المنطقة التي ظهر فيها للمرة الأخيرة قرب القدس.