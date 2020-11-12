ترامب يمنع تسليم بايدن رسائل بعثها له قادة العالم

كشف مسؤولون في الخارجية الأمريكية، عن أن إدارة الرئيس الحالي “دونالد ترامب”، منعت الرئيس المنتخب “جو بايدن”، من الإطلاع على رسائل البريد التي تصله من قادة العالم.

ونقلت “سي إن إن”، أن الرسائل الموجهة إلى “بايدن” من القادة الأجانب بحوزة وزارة الخارجية، لكن إدارة “ترامب” لا تسمح له باستلامها.

ويتواصل فريق “بايدن” مع حكومات العالم بشكل مستقل، دون الحصول على دعم لوجستي من مركز العمليات التابع للخارجية الأمريكية.

وجراء تعنت “ترامب”، اضطر ممثلي حكام دول عدة، إلى طلب المساعدة من الدبلوماسيين، الذين عملوا في إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما”؛ لتوجيه رسائل تهنئة إلى “بايدن”.

ويرفض “ترامب” الإقرار بالهزيمته في الانتخابات الأمريكية، ويصر على اللجوء إلى المحاكم للطعن في النتائج، مشيرا إلى أنها لم تحسم بعد، وأن تجاوزات حصلت في عدة ولايات أدت إلى احتساب أصوات “غير قانونية” لصالح “بايدن”.