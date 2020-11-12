القوات المسلحة تعزز تواجدها في كافة مناطق المملكة

بدأت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تعزيز تواجدها في كافة أنحاء مدن ومحافظات المملكة لمساندة جهود الأجهزة الأمنية، وذلك نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة والممارسات اللامسؤولة التي وقعت الليلة الماضية ببعض مناطق المملكة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.

ويقضي التعزيز الى تطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة وهيبة الدولة ويروع الآمنين، بعد أن انحرفت فئة قليلة لوثت المشهد الوطني وروعت المواطنين الآمنين بمخالفتهم لقانون الدفاع وتهديدهم للسلم المجتمعي.

وجاءت عملية التعزيز تنفيذاً لقانون الدفاع من خلال فرض الحظر الشامل بإقامة نقاط الغلق المشتركة وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار.