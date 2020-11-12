“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 148 حالة و80 وفاة و5685 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 132,086

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 80 وفاة و5685 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1547، والإصابات إلى 132086.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2533 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و762 حالة في محافظة الزرقاء، و605 حالات في محافظة البلقاء، و601 حالة في محافظة إربد، منها 257 حالة في الرمثا، و335 حالة في محافظة عجلون، و308 حالات في محافظة الكرك، و184 حالة في محافظة المفرق، و106 حالات في محافظة الطفيلة، و105 حالات في محافظة العقبة، و60 حالة في محافظة معان، منها 23 حالة في البترا، و54 حالة في محافظة مأدبا، و32 حالة في محافظة جرش.

واشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 249 حالة، فيما غادرت 148 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2000 حالة، منها 423 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 24128 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2141170 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة وصلت لهذا اليوم إلى قرابة 6ر23 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحت