“الاسلاميون” يفوزون يعشرة مقاعد في مجلس النواب الحديد

صرح الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة إنه كان هناك رغبة رسمية لهندسة الانتخابات من خلال التدخل الرسمي بتشكيل القوائم وتفتيتتها والضغط عليهم ومنعهم من الترشح والضغط على آخرين للانسحاب.

وأضاف العضايلة، في مداخلة تلفزيونية، أن الشعب الأردني لديه إحباط من العمل السياسي ما أدى لانخفاض المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 30% فقط، وهو ما يعني أن 70% من الشعب يعزف عن المشاركة.

وذكر أن الهدف من المشاركة بالنسبة للحركة الإسلامية مختلف عن أي مرحلة سابقة، فنحن نريد الأردن أن يبقى واقفا في هذه المرحلة وإضعاف الأردن لن يخدمنا ولن يخدم أحد.

وتاليا أسماء الفائزين:

1- عمان الأولى – موسى هنطش

2- عمان الثانية – أيوب خميس

3- عمان الثالثة – صالح العرموطي

4- عمان الخامسة – ينال فريحات

5- عمان الخامسة – عدنان مشوقة – مقعد شركسي

6- الكرك – أحمد القطاونة

7- الكرك – مروى الصعوب (كوتا)

8- الزرقاء – محمد أبو صعيليك

9- العقبة – حسن الرياطي

10- العقبة – روعة الغرابلي (كوتا)

مشاركة 0 مشاركة مشاركة