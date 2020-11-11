وفاة خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين لما يقارب نصف قرن

أعلن الديوان الملكي في البحرين، صباح الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء، الأمير “خليفة بن سلمان آل خليفة”، عن عمر ناهز 84 عاما، وأمر عاهل البلاد بإعلان الحداد الرسمي لمدة أسبوع.

ونعى الديوان الملكي، في بيان رسمي، الأمير “خليفة”، قائلا إنه توفي، صباح الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف البيان أن مراسم دفن رئيس الوزراء ستتم بعد وصول جثمانه إلى البلاد، وأنها ستقتصر على عدد محدود من الأقارب.

وأكد الديوان الملكي أن ملك البحرين، “حمد بن عيسى” أمر بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداء من الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتولى الراحل، الأمير “خليفة” منصب رئيس وزراء البحرين منذ أن أعلنت المملكة الاستقلال عن بريطانيا عام 1971.

وتحكم أسرة “آل خليفة” البحرين منذ عام 1783.

وأعلنت البحرين أكثر من مرة عن سفر “خليفة بن سلمان” لإجراء فحوصات طبية في ألمانيا والولايات المتحدة.