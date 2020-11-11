وزير سعودي يرحب بدمغ “هيئة كبار العلماء” لجماعة الإخوان بالارهاب

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بيان هيئة كبار العلماء حول جماعة الإخوان المسلمين بأنه شاف كاف واف ولا يعذر بعده أحد بالجهل بحقيقة هذه الجماعة.

وأصدرت الهيئة بيانا، مساء امس الثلاثاء، وصف “الإخوان المسلمين” بأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر قال آل الشيخ إنه حذر ⁧من ‫”جماعة الإخوان المسلمين⁩ الارهابية منذ أكثر من عشرين عاما خوفا على ديننا وبلادنا ومواطنينا والمسلمين أجمعين”.

وأضاف قائلا: “ونالني منهم ومن المخدوعين بهم ما الله به عليم في نفسي وعرضي ومالي وصمدت صابرًا أرجو المثوبة والأجر من الله سبحانه”.

​وختم آل الشيخ تغريدته قائلا “وهذا البيان الشافي الوافي لا يعذر أحد بعده بالجهل”، مشيرا إلى البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء اليوم.

وحذرت هيئة كبار العلماء السعودية، في بيانها الذي نشر على الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، وقالت “في طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد”.