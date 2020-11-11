نجاح 100 وجه جديد في الانتخابات النيابية الحالية

قال رئيس تحالف راصد لمراقبة الانتخابات، عامر بني عامر، اليوم الأربعاء، إن النتائج الأولية للانتخابات النيابية تظهر نجاح 100 وجه جديد من أصل 130 في مجلس النواب التاسع عشر.

وأضاف: “في التقرير الأولي المتعلق بآلية سير الانتخابات النيابية، أن “16% من أعضاء مجلس النواب المقبل حزبيون”.

وأوضح بني عامر، أن فريق راصد سجل 1270 ملاحظة على آلية سير العملية الانتخابية، وصل بعضها إلى حد المخالفة القانونية خلال يوم الاقتراع.

وأشار إلى أن “المال الفاسد شكل تحديا كبيرا على العملية الانتخابية، والهيئة ضبطت عدة مخالفات، وأحالتها للادعاء العام، وجرى رصد عمليات شراء أصوات قرب مراكز الاقتراع شكلت 2.5% من المخالفات”.

“هناك زيادة في عملية شراء الأصوات خلال الانتخابات والمال الأسود حدّ من حرية الناخبين”، أ

ضاف بني عامر، موضحا أنه “لوحظ مخالفات بمحاولة التأثير على رأي الناخبين أمام مراكز الاقتراع بنسبة 10% من المخالفات، وطرد بعض مندوبي المرشحين بنسبة 7% من المخالفات، وعدم الالتزام بالكمامة، والتباعد الجسدي شكل 14% من المخالفات، وعدم التنقيط بالحبر الذي شكل 1% من المخالفات، إضافة إلى تأخر فتح بعض مراكز الاقتراع”.

وقال بني عامر: “وقد لوحظ تعطل أجهزة الحاسوب أو النظام الإلكتروني أو أنظمة الربط الإلكتروني، وشكل 17% من هذه المخالفات، والتصويت بصوت مرتفع شكل 10% من هذه الانتخابات، وازدحام غرف الاقتراع شكل 5% من هذه المخالفات”،