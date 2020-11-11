"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 167 حالة و81 وفاة و5419 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 126,401
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نجاح 100 وجه جديد في الانتخابات النيابية الحالية

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