"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 216 حالة و91 وفاة و5996 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 120,982
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تحقيق داخلي غير مسبوق في الفاتيكان يؤشر على “تغاضي” البابا يوحنا بولص عن فضائح رئيس أساقفة واشنطن الجنسية

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