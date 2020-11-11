“الصحة” تعلن اليوم الاربعاء شفاء 167 حالة و81 وفاة و5419 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 126,401

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، تسجيل 81 وفاة و5419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وقد توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

– (2514) في محافظة العاصمة عمّان.

– (795) في محافظة الزرقاء.

– (704) في محافظة إربد، منها (200) في الرمثا.

– (289) في محافظة البلقاء.

– (261) في محافظة عجلون.

– (223) في محافظة مأدبا.

– (200) في محافظة جرش.

– (173) في محافظة العقبة

– (95) في محافظة الطفيلة.

– (85) في محافظة معان، منها (26) في البترا.

– (54) في محافظة المفرق.

– (26) في محافظة الكرك، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (126,401) حالة.

كما سُجّلت (81) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,467) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (344) حالة، فيما غادرت (167) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,784) حالة، منهم (405) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وتمّ إجراء (21,342) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,117,042) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (25,3%).

وفي ظلّ استمرار تسجيل عدة حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).