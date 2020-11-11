اسماء 38 محطة محروقات وغاز منزلي مستثناة من الحظر الشامل

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاربعاء، عن محطات المحروقات المستثناة من حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح الاحد المقبل.

وتم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة.

وأعلنت الوزارة عن استثناء نشاط توزيع الغاز على المنازل والتحرك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء طيلة أيام الحظر الشامل الذي يستمر حتى صباح 15 تشرين الثاني الحالي.

وتاليا محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل 10-15 تشرين ثاني 2020:

المحطات التابعة لشركة جوبترول

1 محطة الاستقلال (1) عمان العاصمة

2 محطة الهاشمية الزرقاء

3 محطة قنازع-زيزيا عمان العاصمة

4 محطة قوس النصر جرش

5 محطة المفرق البلد المفرق

6 محطة الحصن اربد

7 محطة الكرك المركزية الكرك

8 محطة القويرة العقبة

9 محطة الشوبكي – طريق المطار العاصمة

10 محطة الاشرفية للمحروقات العاصمة

11 محطة خلدا 1 العاصمة

12 محطة محروقات كاربلازا العاصمة

13 محطة العقبة 1 / أبناء كمال العقبة

14 محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات العاصمة

15 محطة عنجرة عجلون

المحطات التابعة لشركة المناصير

16 محطة البوتاس الكرك

17 محطة الجيزة عمان

18 محطة الشيدية معان

19 محطة الطريق الخلفي العقبة

20 محطة المطار عمان

21 محطة الطنيب عمان

22 محطة ش. الشريف حسين العقبة

23 محطة وادي رم العقبة – الراشدية

24 محطة خو الزرقاء

المحطات التابعة لتوتال

25 محطة اليادودة 1 اليادودة

26 محطة الغباشة – السعد طريق المطار

27 محطة صويلح صويلح

28 محطة مجمع الباصات اربد – دوار الثقافة

29 محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق

30 محطة القويرة القويرة

31 محطة راس النقب راس النقب

32 محطة الحمر الحمر – الفحيص

33 محطة غور الصافي غور الصافي

34 محطة القطرانة القطرانة

35 محطة ماهر حسونة الرصيفة

36 محطة نايفة شارع بغداد الدولي

37 معان الجديدة معان المدينة

38 امواج العقبة