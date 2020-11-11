إعادة انتشار القوات الأمنية بكل مناطق المملكة استعدادا لإعلان النتائج الانتخابية

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه جرى إعادة انتشار للقوة الأمنية في مناطق المملكة كافة لتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية المرافقة لإعلان النتائج ومراقبة تطبيق وفرض الحظر الشامل.

وبين أن القوة الأمنية ستتعامل مع أي خرق للقوانين والتعليمات، وسترصد كل ما يتم تداوله على صفحات التواصل ليصار إلى التحقيق بها واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، مهيباً بجميع المواطنين الالتزام حماية لهم، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

واضاف انه جرى رصد ومتابعة بعض الفيديوهات التي جرى تداولها امس، لمظاهر احتفالية وتجمعات واطلاق عيارات نارية في عدد من المناطق بعد انتهاء العملية الانتخابية وبداية عمليات الفرز.

واكد الناطق الإعلامي انه جرى تكليف فرق تحقيق خاصة وفنية لمتابعتها والتحقق منها واماكنها والاشخاص الذين ظهروا خلالها لضبطهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.

وكان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة نقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كافة مرتبات الأمن العام، مؤكدا فخر جلالته واعتزازه بجهودهم المبذولة.

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