"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 167 حالة و81 وفاة و5419 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 126,401
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إسماعيل ياسين يشعل أزمة دبلوماسية بين مصر والأردن

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