مراكز الاقتراع تفتح ابوابها صباح اليوم الثلاثاء لإستقبال الناخبين ايذاناً ببدء الاقتراع لإختيار اعضاء مجلس النواب التاسع عشر
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جرينتش+2 02:23
“رويترز”: استقالة وزير المالية التركية (صهر اردوغان) تغضب قادة الحزب الحاكم، لانها اضرت بمكانة الحزب والرئيس

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