مراكز الاقتراع تفتح ابوابها صباح اليوم الثلاثاء لإستقبال الناخبين ايذاناً ببدء الاقتراع لإختيار اعضاء مجلس النواب التاسع عشر
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خريف السلطان اردوغان.. انفضاض صهره واقاربه من حوله، بعدما سبق انفضاض اركان حزبه

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