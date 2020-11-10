تمديد الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية بالمملكة لمدة ساعتين

عمان 10 تشرين الثاني (بترا) – أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تمديد الاقتراع لمدة ساعتين في كافة الدوائر الانتخابية.

واوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، أن القرار يأتي بسبب كثافة الاقبال على التصويت، واستنادا للمادة 30 من قانون الانتخاب. وبلغت نسبة التصويت مع قرار التمديد 28.03 بالمئة، بعد أن أدلى مليون و 300 ألف و748 ناخبا بأصواتهم من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت.

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