مراكز الاقتراع تفتح ابوابها صباح اليوم الثلاثاء لإستقبال الناخبين ايذاناً ببدء الاقتراع لإختيار اعضاء مجلس النواب التاسع عشر
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جرينتش+2 02:23
عباس ينعي صائب عريقات، امين سر اللجنة التنفيذية لمظمة التحرير، ويعلن تنكيس الأعلام لمدة ثلاث أيام اليوم

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