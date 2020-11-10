“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 216 حالة و91 وفاة و5996 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 120,982

أعلنت وزارة الصحة،اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (120,982)، و(1,386) وفاة.

وقد توزّعت الاصابات، بحسب الموجز الاعلامي الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء اليوم، كما يلي:

– (2987) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1062) في محافظة الزرقاء.

– (511) في محافظة إربد، منها (24) في الرمثا.

– (274) في محافظة البلقاء.

– (266) في محافظة الكرك.

– (253) في محافظة العقبة

– (176) في محافظة مأدبا.

– (158) في محافظة الطفيلة.

– (104) في محافظة معان، منها (6) في البترا.

– (80) في محافظة جرش.

– (67) في محافظة عجلون.

– (58) في محافظة المفرق.

كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (281) حالة، فيما غادرت (216) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

وبحسب الموجز فقد بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,931) حالة، منهم (422) حالة على أسرّة العناية الحثيثة، فيما تمّ إجراء (27,324) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,095,700) فحص، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (21,9%).

وفي ظلّ استمرار تسجيل عدة حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).