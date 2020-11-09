مؤسسة الغذاء والدواء تضبط 5 الاف قطعة مستحضرات تجميل مغشوشة

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ضبطت كمية من مستحضرات التجميل غير المجازة في مصنع غير مرخص في ماركا قدرت كميتها بنحو 5 الاف قطعة من اصناف متنوعة.

وأوضح في بيان، اليوم الاثنين، أن المصنع المخالف يعمل على انتاج المستحضرات في ظروف سيئة دون مراعاة ادنى الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة فضلا عن إنتاجه مستحضرات مجهولة المكونات قد تحتوي مواد محظورة حسب المواصفة المعتمدة لدى المؤسسة، ما يشكل خطورة على صحة مستخدميها، مشددا على ان المؤسسة لن تتهاون بحق المخالفين وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق القائمين على موقع التصنيع.

وأشار مهيدات الى ان فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات تفتيشية على مدار الساعة، للتأكد من حصول مواقع تصنيع مثل هذه المستحضرات على التراخيص اللازمة والتزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة لانتاجها، كما تستهدف اعمال الرقابة منشآت بيع وتداول المستحضرات للتاكد من ان جميع المستحضرات المتداولة في الأسواق المحلية مجازة من قبل المؤسسة وبما يكفل مأمونيتها وصحة وسلامة مستخدميها. ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اي شكوى او ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.

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