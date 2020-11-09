مؤسسة الضمان الاجتماعي تطلق شعارها الجديد

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شعارها الجديد المستوحى من شجرة الزيتون التي تعبر عن مفاهيم الاستدامة والنمو والعطاء من جيل إلى جيل المتوافق مع مرتكزات المؤسسة ورسالتها ورؤيتها.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن شعارها الجديد يأتي من شجرة الزيتون لما تحمله من مدلولات العطاء والنمو والديمومة، ما يتوافق مع جوهر الضمان الاجتماعي في تعزيز ركائز ومفاهيم الحماية الاجتماعية، واستدامة نظامه التأميني للأجيال كافة.

وأضافت أن شعارها الجديد جاء على شكل شجرة الزيتون متضمناً مجموعة من المنحنيات المتناسقة فيما بينها لتكوين الشكل المائل لساق الشجرة التي تحمل الورق والثمار لإضفاء روح الحياة والعطاء، إضافة إلى رسم الجذور لتتماشى مع انسيابية الشجرة لتعطي مدلولاً متمثلاً بأصالة الشجرة من خلال جذورها المعبرة عن عطائها.

ويأتي تبنّي هذا الشعار تزامناً مع موسم جني ثمار الشجرة المباركة التي تمثل في رمزيتها الانتقال إلى مرحلة العطاء بعدما تمكنت المؤسسة من توسعة مظلتها لتشمل شريحة واسعة من العاملين، وتشمل في قانونها كل شخص يعمل على أرض المملكة.

وتعبر الأوراق الخمس التي تضمنها الشعار عن التأمينات المطبقة حالياً بما في ذلك التأمين الصحي الذي ستعمل المؤسسة على البدء بتطبيقه في المستقبل القريب، فيما تُعبر الثمار عن رمزية المنافع التي تقدمها المؤسسة.

وبيّنت المؤسسة أنها استخدمت لونين في تصميم شعارها الجديد وهو الاخضر الزيتوني للساق والأوراق والثمار الذي يعبر عن النمو والخير والعطاء الذي يتفق ورسالة المؤسسة، أما اللون الثاني فهو اللون البني الذي استخدم مع الجذور ليعبر عن الثبات والاستقرار والأمان.

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