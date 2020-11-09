امريكا الى اين؟؟ حملة بايدن تخاطب هيئة حكومية لبدء تسليم السلطة، وحزب ترامب يراهن على بقائه رئيسا 4 سنوات أخرى
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جرينتش+2 01:19
قوات الأمن تتسلم 1824 مركزا للاقتراع لتأمين سير العملية الانتخابية

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