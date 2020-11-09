قوات الأمن تتسلم 1824 مركزا للاقتراع لتأمين سير العملية الانتخابية

باشرت مديرية الامن العام، اعتبارا من صباح اليوم الإثنين، استلام واجباتها الامنية في تأمين سير العملية الانتخابية، من خلال توزيع النقاط الامنية على مختلف مراكز الاقتراع والبالغ عددها 1824 مركزا، موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة.

وكانت مديرية الامن العام قد اعدت خطة امنية للانتخابات النيابية 2020، ترتكز على نشر القوة الامنية وتوزيعها على جميع مرافق العملية الانتخابية وبمراحلها المختلفة، وتوفير المظلة الأمنية لمراكز الاقتراع والفرز، وحماية عمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، ومنع التجمعات المخالفة، منذ لحظة الاقتراع ولحين إعلان النتائج النهائية.

ويشارك في تنفيذ الخطة الأمنية هذا العام أكثر من 45 الفاً من مرتبات الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والشرطة النسائية، سيشاركون بشكل مباشر في توفير الأمن خلال جميع مراحل العملية الانتخابية وبأدوار هادفة للتسهيل على الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة، في ظل إجراءات محكمة تراعي الالتزام بسيادة القانون، وباستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية بما فيها الطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة والسيطرة.

وحرصت مديرية الأمن العام أن تكون الخطة الأمنية متسقة مع التعليمات المتعلقة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع تفشي فيروس كورونا وضمان الالتزام بأوامر الدفاع اثناء عملية الاقتراع من حيث ارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، واتباع افضل الممارسات الصحية التي تحول دون انتقال العدوى او انتشارها بين المواطنين.

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