بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية الهنغارية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة من الجمهورية الهنغارية الصديقة في المراحل الدراسية (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه) للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2021 / 2022، ابتداءً من يوم الاثنين السادس عشر من الشهر الجاري وحتى يوم الجمعة الخامس عشر من الشهر كانون الثاني المقبل.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، بينت الوزارة أن المنح تأتي بالتعاون مع السفارة الهنغارية في عمان واستناداً إلى خطة العمل للتعاون التربوي والعلمي الموقعة بين البلدين الصديقين، داعية الطلبة للاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على الرابط https://stipendiumhungaricum.hu.

واشترطت الوزارة على الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح لمستوى درجة البكالوريوس سواءً ممن أنهوا بنجاح متطلبات الحصول على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة أو الطلبة المتوقع إنهاؤهم متطلبات الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح للعام 2021 ألا يقل عمر الطالب المتقدم للاستفادة من منحة درجة البكالوريوس عن 18 سنة بتاريخ 31 / 8 / 2021 .

كما يشترط للاستفادة من هذه المنح ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية وحسب السياسة العامة للقبول لدرجة البكالوريوس وفقاً للآتي: 85% لتخصصي الطب وطب الأسنان، و80% لتخصصات الصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة، و 70% لتخصص التمريض والتخصصات الطبية المساندة وعلوم التأهيل، و65% لبقية التخصصات.

كما تشترط الوزارة لحملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية ضرورة تصديقها أو معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية وفقا لتعليماتها النافذة.

وتؤكد الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح ولجميع المراحل الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها. ولمعرفة أسماء الجامعات الهنغارية المعترف بها يمكن الدخول إلى الرابط http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities .

كما تؤكد الوزارة أن الطالب المقبول في العام السابق 2020 / 2021 ولم يلتحق بالدراسة في الجامعات الهنغارية بعد موافقته على المنحة ولم يبلغ الجانب الهنغاري بسبب عدم الالتحاق لا يحق له التقدم للمنح الهنغارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي الذي قُبل فيه.

وأشارت إلى أن المفاضلة ستجري بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من هذه المنح استناداً لنتيجة أحد امتحاني اللغة الانجليزية ( IELTS or TOEFL iBT) وعليه فإن على الطالب تزويد الوزارة بوثيقة مصدقة حسب الأصول سارية المفعول) بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من الموعد المحدد لاستلام الوثيقة تتضمن نتيجته في أحد الامتحانين المذكورين (IELTS / TOEFL iBT) من خلال الرابط (http://rce.mohe.gov.jo/hungary2021/ ) مع ضرورة ارفاق رقم الطالب (Applicant ID Number) الذي تقدم به للجامعات الهنغارية على الرابط السابق.

ولفت إلى أن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الأربعاء الموافق 10 /2 /2021.

وحثت الوزارة الطلبة الذين ليست لديهم حالياً وثائق هذه الامتحانات(IELTS / TOEFL iBT) التقدم لأحدها في مراكزها المعتمدة بالسرعة الممكنة على أن يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات والوثائق المقدمة، وفي حال الترشيح النهائي سيخضع الطالب لمقابلة شخصية وامتحان -سيُحدد موعدهما لاحقا- من قبل الجهات الهنغارية.

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