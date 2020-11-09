امريكا الى اين؟؟ حملة بايدن تخاطب هيئة حكومية لبدء تسليم السلطة، وحزب ترامب يراهن على بقائه رئيسا 4 سنوات أخرى

حثت حملة المرشح الديمقرطي جو بايدن إدارة الخدمات العامة بقبول انتقال رسمي للسلطة على الرغم من رفض اعتراف ترامب بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية.

وكانت وسائل إعلام رئيسية قد أعلنت فوز جو بادين، مشيرة إلى حصوله على 290 صوتا في المجمع الانتخابي مما يؤهله إلى الانتقال إلى البيت الأبيض في العشرين من ديسمبر القادم.

وإدارة الخدمات العامة هيئة فدرالية مستقلة مسؤولة عن تسهيل أمور لوجستية وإدارية للحكومة الأميركية، وترأسها حاليا إميلي ميرفي التي عينها الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحذرت حملة بايدن من أن الأمن القومي الأميركي والمصالح الاقتصادية يعتمدان في استقرارهما بشكل كبير على انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وقالت متحدثة باسم إدارة الخدمات العامة أنه “لم يتم تحديد فائز واضح بعد”، وهو ما يؤخر حصول فريق بايدن على ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي والقدرة على مقابلة المسؤولين في وكالات الاستخبارات والإدارات الأخرى.

وامتنعت المتحدثة عن الكشف عن موعد اتخاذ القرار.

وقال النائب الأميركي جيري كونولي ، الذي يرأس اللجنة الفرعية للعمليات الحكومية في مجلس النواب، إن على مورفي أن تبدأ في خطوات عملية الانتقال دون تأخير.

وقال إن ” مورفي تلعب دورًا حاسمًا في النقل السلمي للسلطة وضمان عدم تعطيل الخدمات الحكومية الحيوية. وهذا أمر مهم للغاية وسط جائحة قاتل”.

وقال ويليام أنثوليس، المسؤول السابق في البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون الديمقراطي الذي يرأس الآن مركز ميللر بجامعة فيرجينيا، إن الولايات المتحدة شهدت انتخابات أخرى ذات حسم ضيق – لا سيما في عامي 1876 و 2000 – لكن هذه الانتخابات “لم تكن متقاربة تاريخيًا”.

وقال أنتوليس إن ترامب لديه فرصة ضئيلة في قلب عشرات الآلاف من الأصوات من خلال إعادة الفرز.

وأوضح خبراء قانونيون إن القضايا التي ترفعها حملة ترامب من غير المرجح أن تغير نتيجة الانتخابات

وقالت مارثا جوينت كومار، مديرة البيت الأبيض الانتقالي، إن فريق بايدن الانتقالي لديه بالفعل حق استخدام بعض المكاتب الفيدرالية في وزارة التجارة، على النحو الذي يضمنه قانون الانتقالات الرئاسية، ولكن لا يمكنه الوصول إلى أموال الرواتب والاستشاريين والسفر.

سيناريو بقاء ترامب في البيت الأبيض

ومن جانبه يرى السناتور الجمهوري البارز، تيد كروز، أن الرئيس اترامب لا تزال أمامه فرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية والبقاء في البيت الأبيض أربعة سنوات أخرى، متوقعا أن تصل المعارك القانونية الحالية بشأن فرز الأصوات واحتسابها إلى أروقة المحكمة الدستورية العليا، بحسب موقع “فوكس نيوز”.

وكان كروز قد احتل المركز الثاني في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لرئاسة أميركا خلف ترامب في العام 2019، ولو فاز بها في ذلك الوقت لربما كان هو القاطن في البيت الأبيض حاليا وينافس على ولاية ثانية في وجه المرشح الديمقراطي جو بادين الذي أعلنت وسائل إعلام رئيسية فوزه بقصب السباق الرئاسي.

وقال كروز في تصريحات صحيفة:”أعتقد أن الرئيس ترامب لا يزال أمامه فرصة للفوز النصر عن طريق احتساب جميع الأصوات القانونية التي جرى الإدلاء بها، وبعدم أي أصوات دخلت صناديق الاقتراع بطرق احتيالية أو غير قانونية”.

وطرح كروز مثالاً على خطأ وقع في إحدى مقاطعات ولاية ميشيغان ، حيث جرى “فرز عدة آلاف من أصوات ترامب على أنها أصوات لصالح منافسة الديمقراطي جو بايدن”.

وأشار إلى أن نفس برنامج عد الأصوات يستخدم في 47 مقاطعة في جميع أنحاء ميشيغان، مضيفا: : “هذا يحتاج إلى فحص وتدقيق، فمن الصعب معرفة الحقيقة بسهولة، ويمكن أن يصل الأمر إلى إلى المحكمة العليا الأميركية”.

وأثار كروز في معرض حديثه، قضية جورج بوش ضد منافسة الديمقراطي آل غور في انتخابات العام 2000، والتي الأول بعد حكم قضائي، مردفا: “أتوقع أن يتم تنفيذ عملية مماثلة هنا ، على الرغم من محاولة وسائل الإعلام إخبار الجميع بالاستسلام ، والعودة إلى المنزل، وهذه ليست الطريقة التي ينبغي العمل بها. نحن بحاجة إلى اتباع القانون”.