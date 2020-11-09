“الصحة” تعلن اليوم الاثنين شفاء 225 حالة و62 وفاة و5665 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 114,986

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل (62) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,295) حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم الإثنين، فقد سُجِّلت (5665) حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (114,986) حالة.

وقد توزّعت الحالات كما يلي:

– (3147) في محافظة العاصمة عمّان.

– (631) في محافظة الزرقاء.

– (581) في محافظة إربد، منها (144) في الرمثا.

– (279) في محافظة الكرك.

– (231) في محافظة جرش.

– (186) في محافظة العقبة

– (172) في محافظة معان، منها (42) في البترا.

– (170) في محافظة البلقاء.

– (89) في محافظة الطفيلة.

– (79) في محافظة المفرق.

– (66) في محافظة مأدبا.

– (34) في محافظة عجلون.

وأشار الموجز إلى بلوغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (271) حالة، فيما غادرت (225) حالة، المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى بلوغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,999) حالة، منهم (411) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما نوه بإجراء (27,689) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,068,376) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (20,5%).

وقد دعت وزارة الصحة الجميع، في ظلّ استمرار تسجيل عدة حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.