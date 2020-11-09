امريكا الى اين؟؟ حملة بايدن تخاطب هيئة حكومية لبدء تسليم السلطة، وحزب ترامب يراهن على بقائه رئيسا 4 سنوات أخرى
أهم العناوين
جرينتش+2 01:18
اجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني