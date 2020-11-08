نقابة الاطباء تنعى اليوم الاحد طبيبا آخر توفي بالكورونا

ارتفع عدد شهداء الواجب من الأطباء الذين توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا الى 11 شهيدا .

فقد نعت نقابة الأطباء الأردنية، اليوم الأحد، الدكتور يحيى سعد إبراهيم عبدالنبي الذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب.

وطالب القائم بأعمال النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة الحكومة بضمان تأمين وسائل الوقاية في المستشفيات أولا بأول، إضافة الى تخفيض الضغط على الاطباء في الشفتات.

ودعا الطراونة الاطباء إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع حالات كورونا، وأخذ كافة احتياطات الوقاية اللازمة.

وكان قد توفى في وقت سابق كل من الطبيب الدكتور فؤاد عبدالله بني يونس، والطبيب الدكتور سميح عمرو، والطبيب الدكتور حميد ابو عبيلة، والطبيب الدكتور محمد عبدالرحمن الشرع، والطبيب الدكتور محمد عبدالمنعم الدويري، والطبيب الدكتور هيثم الخشمان، والطبيب الدكتور عباس منصور، والطبيب الدكتور وليد ابو الشعر.

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