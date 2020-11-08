قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني وتصيبه بجراح صباح اليوم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار على شاب فلسطيني قرب الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث أقدم أحد جنود الاحتلال على إطلاق النار عليه وإصابته بجروح، فيما استنفر الاحتلال قواته للمكان وأقدم على إغلاق المنطقة والشروع بتفتيشات واسعة النطاق.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلي إن شابا فلسطينيا قد حاول طعن أحد جنود الجيش قرب الخليل، وتم إطلاق النار عليه بدون وقوع إصابات بين الجنود.

وقالت مصادر محلية بان المواطن علي سليمان ابو علي، عمرو (40 عاما) من منطقة دورا، قد اصيب بالرصاص قبل ان يقوم جنود الاحتلال باعتقاله.

ووفقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد أقدم أحد الجنود على إطلاق النار على فلسطيني قرب مخيم الفوار قضاء الخليل، وذلك عندما حاول تنفيذ عملية طعن واستهداف الجنود، حيث تمت إصابته بجروح دون أن تسجل إصابات بصفوف الجنود.