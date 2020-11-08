"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 179 حالة و52 وفاة و4519 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 109,321
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على الباغي تدور الدوائر.. ميلانيا تحسب الدقائق في انتظار الطلاق من زوجها المهزوم ترامب

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