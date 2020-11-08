حالة من عدم الاستقرار الجوي نهار اليوم وأمطار رعدية ليلاً

تتأثر المملكة اليوم الأحد تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يحتمل خلال ساعات المساء والليل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر “الارصاد الجوية” من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر، واحتمال جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات المساء والليل في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار، واحتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

ويطرأ يوم غد الإثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود احتمال ضعيف خلال ساعات النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود احتمال ضعيف خلال ساعات النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 11، وفي مرتفعات الشراة 19 – 9 ، وفي مناطق البادية 25 – 11، وفي مناطق السهول 22 – 13، وفي الاغوار الشمالية 30 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 20، وفي البحر الميت 30 – 19، وفي خليج العقبة 29 – 19 درجة مئوية.

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