"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 179 حالة و52 وفاة و4519 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 109,321
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جماعة الاخوان المصرية تراهن على اعادة عقارب الساعة الامريكية الى ايام التحالف مع ادارة اوباما

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