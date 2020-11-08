جماعة الإخوان المصرية تسارع بتقديم التهاني لبايدن مشفوعة بـ “لائحة استرحام” لدعمها في مواجهة “النظام الدكتاتوري”

رحبت جماعة الإخوان المسلمين المصرية بالعملية الانتخابية الأمريكية التي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة الجديد، داعية إياه إلى “مراجعة سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات”.

جاء ذلك في بيان أصدره، امس السبت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير.

وقالت جماعة الإخوان إن فوز بايدن “يبرهن على أن الشعب الأمريكي ما زال قادرا على فرض إرادته”.

وعبّرت جماعة الإخوان عن تمنياتها لبايدن وللشعب الأمريكي ولشعوب العالم أجمع دوما بـ “العيش الكريم في ظل مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.

وأضافت: “وبهذه المناسبة نتوجه للإدارة الأمريكية الجديدة بأنه قد آن الأوان لمراجعة سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات، وما ترتكبه الأنظمة المستبدة حول العالم من جرائم وانتهاكات في حق الشعوب”.

وشدّدت جماعة الإخوان على أن “أي سياسات يتم فيها تجاهل الشعوب وخياراتها الحرة والاكتفاء ببناء علاقاتها مع مؤسسات الاستبداد الحاكمة، ستكون اختيارا في غير محله، ووقوفا على الجانب الخاطئ من التاريخ”.

وأكدت الجماعة أن الإخوان المسلمين سيكونون دائما منحازين إلى الاختيارات الحرة للشعوب، رغبة في الوصول إلى نظام عادل ومستقر يتمتع فيه الإنسان بحياة كريمة، وتعلو فيه قيم العدالة والديمقراطية والمساواة والتعددية والحريات العامة وحماية حقوق الإنسان.

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