"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 179 حالة و52 وفاة و4519 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 109,321
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اول قرارات بايدن الغاء حظر السفر المفروض على دول إسلامية وأخر قرارات ترامب رفع دعاوى قضائية للطعن بنتائج الانتخابات

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