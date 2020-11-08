“الصحة” تعلن اليوم الاحد شفاء 179 حالة و52 وفاة و4519 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 109,321

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 52 حالة وفاة و4519 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1233، والإصابات إلى 109321.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2317 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و828 حالة في محافظة الزرقاء، و439 حالة في محافظة إربد، منها 147 حالة في الرمثا، و203 حالات في محافظة الكرك، و177 حالة في محافظة العقبة، و133 حالة في محافظة البلقاء، و126 حالة في محافظة المفرق، و113 حالة في محافظة معان، منها 37 حالة في البترا، و79 حالة في محافظة جرش، و72 حالة في محافظة مأدبا، و27 حالة في محافظة الطفيلة، و5 حالات في محافظة عجلون.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ230 حالة، فيما غادرت 179 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1959 حالة، منها 378 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار إلى إجراء 23056 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2040687 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة وصلت لهذا اليوم إلى 6ر19 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل عدة حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.