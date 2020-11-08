التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الطلبة للدورة السادسة للمنح الخارجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2020 / 2021، ضمن دورة الترشيح السادسة.

وبينت الوزارة، اليوم الأحد، أن النتائج يتم الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: http://www.dsamohe.gov.jo. ولفتت الوزارة أن الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح سيُعطى مهلة 24 ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح بمراجعة الوزارة لاستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

كما يستطيع أي طالب غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.

كما تؤكد الوزارة ونظراً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وحفاظاُ على سلامة المراجعين والموظفين على عدم استقبال أي مراجعين في مبنى الوزارة للاستفسار عن المنح الخارجية؛ حيث يمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على العنوان الآتي: (dsa@mohe.gov.jo)-

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