قادة العالم يهنئون بايدن بفوزه اليوم السبت برئاسة الولايات المتحدة، وترامب يدخل حالة انكار وانفصال عن الواقع
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جرينتش+2 12:06
منح الصندوق السعودي/ الأردني للاستثمار ترخيصا لإنشاء جامعة طبية خاصة

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