قادة العالم يهنئون بايدن بفوزه اليوم السبت برئاسة الولايات المتحدة، وترامب يدخل حالة انكار وانفصال عن الواقع
أهم العناوين
جرينتش+2 12:05
مع ان مغامراتة العسكرية هي السبب.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي بعد الهبوط الفادح لسعر الليرة التركية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني