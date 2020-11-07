تامر حسني يطرح.. اغنيتين«قولني كلام» و«كرهتني في الحب»/ فيديو

طرح الفنان المصري تامر حسني، اليوم السبت، أغنيتين جديدتين هما “قولني كلام” و”كرهتني في الحب” وهما الخامسة والسادسة من ألبومه الجديد “خليك فولاذي”.

“قولني كلام”.. من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع على فتح الله، وحققت الأغنية حتى الآن 260,920 مشاهدة، و”كرّهتني في الحب”.. من كلمات محمد البوغه وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر، وحققت 2,109 مشاهدة.

كانت أول أغنية طرحها تامر حسني من ألبومه الجديد، أغنية «اختراع» التي تعاون فيها مع المطرب محمود العسيلي، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وكانت ثاني الأغاني «مابطلناش إحساس» من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وثالث الأغاني كانت «فجأة افترقنا» وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ يحيى يوسف .

والأغنية الرابعة كانت “بألف سلامة” من كلمات تامرحسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وميكس يحيى يوسف وماستر جلال حمداوي.

ألبوم «خليك فولاذي»، يطرحه تامر حسني بعد عامين من طرح ألبوم «عيش بشوقك»، الذي تم إصداره 2018، وحقق نجاحا جماهيرياً كبيرَا، لذلك ينتظر جمهوره الألبوم الجديد بترقب وهو ما يظهر من خلال التفاعل الكبير والتساؤلات الخاصة عن الألبوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.