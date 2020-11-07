قادة العالم يهنئون بايدن بفوزه اليوم السبت برئاسة الولايات المتحدة، وترامب يدخل حالة انكار وانفصال عن الواقع
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جرينتش+2 12:05
بعد موافقة الاحتلال على إطلاق سراحه.. الأسير ماهر الأخرس يعلن وقف إضرابه عن الطعام الذي دام 103 أيام/ فيديو

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